蔡政府將於明年元旦擴大開放美豬、美牛進口，屏東縣長潘孟安30日被問到，當初擔任立委時反對美豬、美牛進口，網路上也傳著「對比今昔說法」影片，現在卻打臉之前的說法。潘孟安表示，過去現在時空背景不同，「別拿明朝的劍斬清朝的官」。

潘孟安於臉書貼文表態對於美豬、美牛進口的態度，30日他表示，過去與現在時空環境不同，2009年談論美牛時，萊克多巴胺含量完全沒有國際標準與規範，當時政府也沒有相關配套，對產業衝擊很大；再加上當初台灣還是口蹄疫區，自己產業都無法兼顧又如何去進口？基於當初的時空背景，為了國人健康一定要反對。

但2012年CODEX制定國際標準，當時民進黨就全黨一致同意，在遵守國際規範下，可進行美豬、美牛審議。2017年立法院朝野協商也通過，在遵守國際規範並兼顧國人健康下可開放。現在已經有國際標準，政府也有完善配套措施，台灣豬肉也可以出口，日本、韓國都可進口美豬，台豬要出口競爭，就不能鎖國。

他強調，因時空背景及條件不同，不能「拿明朝的劍斬清朝的官」，至於網路上對於時空錯置的批評，他說，台灣是民主社會，會予以尊重。

(中時 )