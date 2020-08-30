總統蔡英文宣布全面開放含瘦肉精的美國牛、豬肉進口台灣，由於馬前總統執政時，民進黨對開放美豬議題全面反對，如今卻大轉彎，引發各界質疑。對此，國民黨立委葉毓蘭在網路上放出一段民進黨2009年反美牛的影片，感嘆表示，這一分鐘的講辭，哪一個字、哪一句不是今天蔡英文政府的所作所為?

葉毓蘭今在臉書發文感嘆，2009年11月14日民進黨發動一場「反毒牛」的示威遊行，反對台灣政府開放美國帶骨牛肉與牛絞肉決定。當時站在戰車上的蔡英文主席，鏗鏘激昂的大罵馬英九執政下的政府。這一分鐘的講辭，哪一個字、哪一句不是今天蔡英文政府的所作所為?

葉毓蘭感嘆，咱這個政府，在處理牛肉問題的時候，從來也沒有跟我們商量過，沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒有告訴我們的社會大眾他在談什麼，他要做什麼，這種政府是不透明的，是欺負民眾的，對不對?

葉毓蘭表示，我們是一個民主社會，對於一個公共議題，我們大家要有公共餐與來確保我們全民的健康，這個政府違背民主原則，違背透明化原則，這不是我們選出來的民主政府，對不對?」面對這麼專制蠻橫的政府，我們能不憤怒、不發出怒吼嗎?

(中時新聞網)