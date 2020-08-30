由詹長權、陳秀熙兩位台大公衛學院教授主導與彰化縣合作的萬人血清抗體調查，日前引起諸多爭議，引發各界質疑，台大公衛學院新任院長鄭守夏昨晚發出致全院師生的一封信，明確表達學院立場，不但認為詹、陳兩人主導的研究無法代表台大公衛立場，還將請校總區與台大醫院著手調查IRB相關爭議。

鄭守夏表示，這個血清調查計畫是由詹長權與陳秀熙兩位教授負責，所召開的記者會都沒有，也不需要經學院同意，照理說都不能代表公衛學院。不過，由於他們兩位身兼行政主管多時，而且當時也是台大公衛學院跟彰化縣政府簽訂MOU，因此「台大公衛」也經常成為新聞標題。

鄭守夏說，萬人血清調查是2017年詹長權剛上任院長時，召集三位副院長以及多位院內師長，共同撰寫與申請的一個大型深耕研究中心計畫中的子計畫之一，也就是所謂「群體健康研究中心」計畫，曾獲得教育部與科技部的五年補助，當時是由詹長權代表學院與彰化縣政府簽訂合作協議書（MOU）。

鄭守夏說，「群體健康研究中心」共含8個子計畫，當中各有一位子計畫主持人，與彰化縣衛生局相關的合作，幾乎都是由陳秀熙教授團隊在執行，團隊也幾乎每周都會到彰化縣衛生局參與相關研究，原先是以「彰化萬人健檢」為主，之後才加上各個子計畫在彰化進行的相關研究活動，後來的血清抗體檢驗試劑就是由總計畫報支。

至於各界關注的IRB爭議，鄭守夏表示，有關「血清抗體調查」的抽血行為，到底是衛生局執行公務，或是執行合作的研究，很多學者與醫師都認為是研究，所以應該要取得台大醫院的IRB證明才合理。台大做為最高學府，我個人認為所有師生都應該以嚴謹的態度與高標準來自我要求。

鄭守夏指出，在8月25日衛福部來函要求提供彰化血清抗體調查相關計畫書與IRB資料時，詹老師已提供一份8月11日核准的次級資料分析的核准證明，後來科技部又在8月28日來函，要求提供是否有變更計畫進行血清抗體調查與相關IRB的說明，這部分目前已請詹長權處理中。

為彌平外界質疑，鄭守夏表示，8月28日的台大誠信辦公室(學術倫理委員會)中的會議上也做成決議，請校總區與台大醫院兩個研究倫理委員會著手調查本案，本院自當全力配合。未來也將舉辦一場專家座談會，希望可釐清「政府機關(委託)執行公務」與「學術研究」兩者之間的界線，提出明確的規範與準則，讓學界與政府的合作案完全符合研究倫理的要求，並提供各界參考。

(中時 )