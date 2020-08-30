世間流傳一句話「天下無不是的父母」，但現實生活中，有時人生變故會讓這句話變得不那麼絕對，「購物天后」郁菁過去曾在節目中透露自小身世坎坷，3歲時家道中落，母親用爸爸名義簽了多張支票借貸，跳票拖累父親，違反票據法入獄，近日她在節目中坦言怨恨母親一輩子，但最後仍是想喊她一聲媽，跟她和解。

郁菁在《命運好好玩》節目上，透露爸爸原本做木材生意，家境因此還算優渥，但因被母親借名義開支票借錢，導致家裡瞬間沒錢，她透露當時母親為了解決開票問題，跟爸爸說要先假離婚，沒想到跳票後，媽媽把3個小孩扔在公園，狠心跟婆婆說如果不要這些小孩，就把他們送孤兒院，郁菁的人生因此180度轉變，國二時學業一落千丈，在校成績變成了最後幾名。

當她漸漸熟悉無依的生活後，某天學校開家長會，媽媽卻突然現身，說要帶她回家給碩士的表哥補習，讓她好開心，只是隔了幾天，媽媽態度突然大變，跟她說：「妳還是跟著爸爸好了，不然他會打電話來盧」，二度拋棄了她，而當時社會對離婚還很有歧見，學校同學知道父母的狀況，開始霸凌她，說她是異類，讓她不但自小沒有母親守護，還產生很大的心理陰影，過得很不好。

郁菁最後一次見到母親，是她22歲時爸爸過世，想起當時在做三七儀式，法師始終擲不到筊，郁菁在靈堂前問爸爸，是不是想見媽媽一面？得到了聖筊，讓她瞬間崩潰，痛罵爸爸太傻，也因此怨恨著母親，而如今她為人母，這幾年心態轉變，有了「想跟媽媽心靈上的和解」的念頭，她偷偷去了戶政事務所打探母親下落，但至今不敢去面對母親，坦言過去確實覺得會恨母親一輩子，但現在卻覺得埋怨之外，更多的是遺憾，希望還有機會喊她一聲「媽」。

(中時新聞網)