國民女友祈錦鈅（小鈅）於日前入手80萬國產車 Toyota Altis油電車，小鈅說：「因為工作的關係常需要上山下海拍照片影片，剛開始是跟身邊的朋友借車或請朋友載我，到後來真的很不好意思也非常麻煩朋友們，最近評估了自己的收入，加上鬼月買車的確談判空間和折扣都比較好談，也談到了滿意的價錢自己可以負擔，就決定花了有生以來第一筆大錢。」她在鬼門開第二天和自己的愛車相見歡，對於傳統禁忌和讓荷包省錢會選擇後者，相信只要心存善念自會吉星高照、凡事逢兇化吉。

小鈅分享在疫情期間學習影片剪輯和調色，除了歌手、主持、電視節目通告外，還要成立影像工作室，她第一部成功的導演作品是和新北市政府警察局合作的反毒健康操影片號召各校學生超過200人拍攝，最近也接了一些短影片的拍攝案，十月即將推出音樂作品。

被問到不斷增加自己的工作項目，是想成為搶錢一族嗎？小鈅笑說：「必須搶阿，君子愛財取之有道！努力增加工作室的收費項目，提高攝影、影像作品的CP質，希望更有競爭力和爭取更多訂單上門。現在生活很踏實可以不化妝素顏出門0偶包，會有那麼大的改變是現在的演藝工作多元經營，也建立更多的自信和專業，不會只有外表的光鮮亮麗來獲得別人的認同，現在覺得偶包是最不重要的東西。」

此外，她因為網路60萬粉絲高人氣而被網路電商開店123相中合作投入電商領域，開始和品牌有商務合作，「在每一個商品我決定上架前我都會非常詳細的去了解，才發現其實許多品牌故事都很有意義很精彩，有許多巧思。每個購買的消費者問我問題我也能詳細的解說，期待之後合作的品牌能夠帶給大家更好更方便的生活讓我分享好東西給大家。」

祈錦鈅日前入手80萬國產車 Toyota Altis油電車。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅晉升有車階級。（固力狗娛樂提供）

(中時 )