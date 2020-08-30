爭議已久的美豬、牛議題，日前獲政府拍板通過，開放含「瘦肉精(萊克多巴胺)」豬肉進口台灣。對有網友質疑，民進黨政府常自誇台美關係空前友好，美國卻要台灣吞下美豬牛，「這算哪門子友好？」，並以三點駁斥「美國友好」的事證。

對於是否贊成開放美豬、美牛，美麗島電子報董事長吳子嘉，近日在政論節目《2020聚焦關鍵》，公布一份「若政府開放含瘦肉精的美豬進口，台美就可簽FTA」民調，有高達73.7%的人反對開放，僅有17.9%的人贊成開放。

臉書粉專「逆風的烏鴉」今天則發文質疑，影響台美貿易、卡關已久的美豬牛問題，馬英九政府有條件部分開放，但因為民進黨和農民、民間團體激烈反對而未成。但此次用開放美豬美牛來交換美國對台灣的信任，等於證明「美台關係」和馬政府期間並沒有任何兩樣，美國並沒有因為台灣捨棄與大陸友好關係，全面倒向美國而對台灣有甚麼「利多」，所謂「台美關係空前友好」根本是謊言。

若台美關係空前友好，真正「時空環境不同」的，應該是台灣不再需要靠進口美牛美豬也能拿到FTA，但結果顯然不是如此。

粉專直言，這些所謂的「友好」，大概可分成三種：第一種是口惠實不至，派個部長來台灣，結果現在發現他來談的是「美豬美牛」，根本不是防疫。第二種是只對美國有利，對台灣不利，比如說共同防疫，「台灣幫美國測試藥物、送了一堆口罩，請問美國有給台灣任何實質的東西嗎？美衛生部長阿札爾來台灣的時候說得很清楚，他們連疫苗都不會優先給台灣，這算哪門子友好？」。

第三種，是對台美都有利，賣武器給台灣，要知道武器是誰做的？誰賺錢？台灣固然拿到了防衛武器，但美國同樣拿到大把鈔票，最多只能算是對雙方都有利，而且實質利益可能對美國更多。

粉專也提及，三年前，美國曾經對傾銷美國的鋼鐵祭出制裁，當時台灣也列名其中。這就證實，在實質利益的領域，美國其實對台灣沒有任何讓步。甚至進一步說，是把台灣吃得更死，把台灣「空前吃定」而已。

至於為什麼會「空前吃定？」粉專表示，馬政府時期，台灣在美中之間保持戰略平衡，但蔡政府押寶一邊，失去了美國支持就甚麼都沒了。這等於是美國壟斷了台灣的「國際戰略角色」，「台灣失去了選擇空間」。如此一來，美國更不需要讓利台灣，台灣當然被美國吃得更死。

(中時新聞網)