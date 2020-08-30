韋禮安相隔近5年將於12月19日於台北流行音樂中心（北流）舉辦「而立之後」演唱會，門票今（30日）中午開賣，4300張4分鐘秒殺完售，韋禮安開心直說：「其實開賣前還滿緊張的，沒想到時隔這麼久還能秒殺，真心感謝大家！！太ㄅㄧㄤˋ了！」證明他這幾年雖歷經與前東家的合約官司等風波依舊人氣不減。

由於許多粉絲沒有搶到票，網上一片哀嚎，擔心「錯過這次後悔一世」，粉絲紛紛在他社群網站留言：「很難搶到才是問題」「秒殺！許願加場」「可以改搶衣服嗎」「搶你可以嗎」，韋禮安趕緊回：「姆湯！」而主辦單位和韋禮安都聽到粉絲的心聲，火速宣布再加場，將於12月20日下午4點，於台北流行音樂中心加唱一場，讓沒有搶到票的粉絲還有機會一起參與韋禮安「而立之後」演唱會，心情大好的韋禮安「半澤直樹」上身搞笑說：「我不允許大家搶不到票！任性加場！加倍奉還！」加場門票9月6日在KKTIX售票系統開賣。

韋禮安睽違多年將於12月舉辦大型演唱會。（The Orchard提供）

(中時 )