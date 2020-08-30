近日，日本東京都澀谷區出現了兩座非常特別的廁所，特別的部分除了內含許多高科技之外，最引人注目的地方莫過於是「完全透明」，引起往來旅客的目光。

據悉，這是日本東京公廁計畫的最新力作「透明公廁」，該公廁所採用的是特殊的玻璃打造，通電時，會讓玻璃牆壁保持著透明狀態，並且發出綠色、黃色、橘色等鮮豔的光芒。但是等到斷電、或是公廁門上鎖時，就會啟動玻璃內的特殊薄膜，讓玻璃變成不透明的狀態。

這項計畫事由非營利組織日本財團（Nippon Foundation）舉辦，他們廣邀日本建築大師在澀谷興建17座不同巧思的的公廁，希望能藉此改變人們對公廁「髒、亂、黑」等負面印象。這項計畫原定要在2020東京奧運前全數啟用，但因為新冠肺炎疫情的關係，讓整體計畫受到延宕。

而這款透明公廁是由建築師坂茂（Shigeru Ban）所設計，他設計透明公廁的概念，主要是希望人們可以在使用前，就直接從外面看清楚「公廁是否有人」、「公廁是否乾淨」，而且也可以「避免有不法之徒暗藏在公廁內」等3大深意。

上鎖前，玻璃透明到可以看清廁所內部。（圖／達志／美聯社）

上鎖後，玻璃就變成白茫茫一片。（圖／達志／美聯社）

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(中時新聞網)