針對美豬進口爭議，高市議員李眉蓁喊出，要提案修訂地方自治條例，要求「萊克多巴胺0檢出」。對此，高雄市長陳其邁今（30）日強調，高雄與中央執法要有一致性，重點是執法態度，將加強稽查頻率超過10倍以上，讓民眾吃得安心。

李眉蓁今在臉書指出，建請高雄巿議會提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通之豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」。

陳其邁重申，美豬進口牽涉國際經貿問題，且過去跟現在時空背景不同，如今台灣已口蹄疫拔針，也可以出口，非常具有競爭力，因此未來要確保豬農收益，提高國產豬競爭力。

陳其邁指出，國內豬肉市場而言，台灣人喜歡吃溫體豬，有7成溫體豬，其中9成是國產豬肉，然而美豬進口25年，市占率只有1％，幾乎沒進口內臟，高市未來將加強查驗，讓市民食用進口豬肉製品過程，有很明確標示可供選擇。

他提到，8年前已進口美牛，當時也有「萊克多巴胺」，像是日本、韓國、澳洲、紐西蘭等周邊國家，同樣進口含有「萊克多巴胺」的牛肉，在風險評估或科學證據等安全方面依據國際標準，執行上查驗「萊克多巴胺」容許量頻率會高於10倍以上。

陳其邁也強調，日前已宣示高市中小學的營養午餐，全面限定使用國產豬肉。最重要的是，會確保國產豬價格穩定，每公斤保持成本65元以上。另將祭出獎勵措施，鼓勵學校以外的團膳使用國產豬。

(中時 )