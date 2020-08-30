捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）率團訪台，今（30）日上午抵達桃園國際機場。民進黨立委蘇巧慧表示，這是兩國自1989年來交流層級最高的一次，也是首度有非邦交國議長在我國國會殿堂演講，對雙方來說意義都很重大。

9月1日韋德齊將在立法院發表演說，蘇巧慧在臉書指出，捷克參議長這次率團訪台其實並不容易，即便數次面臨大陸的放話與威脅，但他仍不顧北京反對，偕同布拉格市長賀瑞普與眾多資深參議員，還有學術研究機構、文化、企業及媒體界代表前來台灣，就是希望相挺民主的力量。

蘇巧慧說，近年來台灣不斷向世界證明，在國際上不僅可以發揮關鍵影響力，更是自由民主陣營不可或缺的一份子，希望未來台灣與捷克能夠持續深化兩國關係，加強雙邊經貿合作，成為國際上堅實的夥伴。

韋德齊伉儷率領89人訪問團今日抵台，下機時先向大家揮手致意，團員們都戴上印有雙方國旗的口罩，而這些口罩就是台灣捐贈的，因此他們特別帶著口罩來訪，表達對台灣的感謝。

(中時新聞網)