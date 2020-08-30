基隆市46所公立幼兒園全面開辦課後留園，基隆市政府教育處與經國管理暨健康學院幼兒保育系合作，媒合具資格學生協助課後留園，使公幼服務時間延長至6點，滿足雙薪家庭托育需求，此外，若符合經濟弱勢相關規定，留園費用由政府買單。

教育處長林祝里表示，基隆市多數家長在雙北上班，考量父母接送時間，鼓勵各公幼開辦課後留園，但因人力有限，透過與經國管理暨健康學院幼兒保育系合作，讓符合資格的學生可以入園支援，除了提供幼保系學生安全打工與職業試探的機會外，也能紓解幼兒園人力資源調度的壓力。

林祝里指出，幼兒園課後留園採每月或每學期收費，依參加幼兒人數平均分攤，每園參加人數若為10人以上，則每小時收費50元以下；參加幼兒人數若未滿10人，則每人每小時收費80元以下，保險、午餐及點心費另計，只要有幼生參加即開班，無人數限制。

此外，依政府補助相關規定，經濟弱勢幼兒參加課後留園，可完全免費，其中包含低收入戶、中低收入戶家庭，及其他經濟情況特殊幼兒，或家戶年所得30萬元以下的5足歲幼兒，由所就讀的公立幼兒園提出申請，林祝里強調，要讓弱勢幼兒在暑假也能獲完善照顧，安心留園。

(中時 )