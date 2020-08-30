美國總統川普（Donald Trump）於美國時間29日前往遭受颶風襲擊的路易斯安那州（Louisiana）視察，他在記者聯訪之後幫一些出席者簽名。家財萬貫的他並未直接捐款震災，而是放話他的簽名就可以賣出美金1萬元高價（約台幣29萬元），而且還連說三次，似乎信心滿滿。

綜合《獨立報》、《Inquisitr》報導，川普前往路易斯安那州的查爾斯湖（Lake Charles），檢查勞拉颶風帶來的破壞，並參與聯邦政府對災後處理的簡報會議。川普在回來的記者的問題之後開始幫幾個人簽名，他將其中一張簽名交給當地官員，並下達指示：「今晚拿去eBay上面拍賣，你就能拿到美金1萬元。」

川普明明是到當地勘災，但卻大剌剌的坐在消防車前簽名，然後再對第二個人說，「今晚拿去eBay賣哦！1萬元！」接著又對第三個人說，「如果我寫了你的名字，這簽名將失去大部分價值，所以今晚拿去eBay上面拍賣吧！」可見他對自己的簽名有多大的自信；《Rolling Stone》政治評論家認為他1分鐘連講三次「笑話」，相當的「有趣」。

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(中時新聞網)