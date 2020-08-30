藝FUN券明天抽起來！文化部推出第二波「紙本藝FUN券」又稱做藝FUN券2.0，將在明天開放4大超商、網站登記註冊，只需要一張健保卡就可完成登記，但此次藝FUN券2.0限定18歲以下、65歲以上及身心障礙者三類人申請，且是第一波藝FUN券沒中籤者才可，因此連嬰兒也可以抽，登記時間至9月6日晚上9點截止，9月8日抽出60萬名幸運得主，每人將獲得600元的「紙本藝FUN券」，可用於看電影、買書、參觀藝文活動等消費。

老幼限定「紙本藝FUN券」明開放登記 怎麼抽一張圖秒懂。(中時新聞網製圖)

●登記資格

需符合上述3項資格中的一項，且必須是未抽中第一波藝FUN券者才能申請。一人一張，限領一次。

一、44年12月31日（含）以前出生的65歲（含）以上長輩

二、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年

三、領有身心障礙證明

●登記時間

8月31日上午9點至9月6日晚上9點開放登記

●登記地點

4大超商：可至7-Eleven、全家、OK、萊爾富4大超商的事務機，插健保卡登記。

網路：使用讀卡機以健保卡上網登記註冊即可。考量「紙本藝FUN券」的使用者是手機弱勢族群，因此登記時可輸入家人或自己的手機號碼或e-mail。

●抽籤時間

9月8日公開抽出幸運得主。

●領券時間

抽中「紙本藝FUN券」的60萬名幸運民眾，於9月9日起，每天上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡領券，紙本票券分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

●使用方式

出示「紙本藝FUN券」給店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼即可。

●使用地點

博物館、電影院和書店等地皆可使用，詳情可上「藝FUN券APP」的藝文消費地圖查詢。

●使用期限

自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，逾期即失效。

(中時新聞網)