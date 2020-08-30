捷克參議院議長韋德齊上午率團抵台，蔡英文總統表示，台灣和捷克之間，有太多可以彼此分享的故事。我們也希望，可以針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。

韋德齊此行共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士，來台時間從今天至9月4日為止。

蔡英文今天在臉書表示，歡迎捷克參議院韋德齊議長率團訪台！捷克是文化深厚、經濟發達的中歐國家。很多台灣的遊客，都拜訪過美麗的捷克首都布拉格，喜歡文學的朋友，則可能讀過捷克作家米蘭．昆德拉或博胡米爾．赫拉巴爾的作品。

她說，捷克也和台灣一樣，在1980年代經歷民主轉型。1989年「絲絨革命」發生時，數十萬捷克人民走上街頭，勇敢抗拒強權威脅，最後順利完成了民主化。台灣和捷克之間，有太多可以彼此分享的故事。

蔡英文表示，我們也希望，可以針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。

她說，這次的訪團成員，除了參議院領袖和資深參議員，還有布拉格賀吉普市長、捷克科學院副院長、大學校長、布拉格愛樂樂團總監等學界和文化界人士，以及企業領袖和媒體代表，陣容相當龐大。「期待接下來幾天，我們能展開全方位的深入交流！」「台捷友好」。

訪團31日將出席「台捷貿易論壇」，韋德齊當日下午2時會在政治大學創新育成中心一樓國際會議廳發表演說；9月1日前往立法院發表演講，成為45年來首度於立法院演說的外國議長。

9月2日將參訪工業技術研究院；9月3日赴總統府拜會總統蔡英文，蔡將追贈已故捷克參議長柯佳洛特種大綬卿雲勳章；9月4日將參與美國在台協會（AIT）論壇，布拉格市長也將與台北市長柯文哲會面，當天下午結束在台灣的行程。

(中時 )