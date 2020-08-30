大陸商務部會28日會同科技部調整發佈了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，調整下可能帶來哪些管理新規？對科創企業影響幾何？長期跟蹤研究技術貿易法規的中國對外經濟貿易大學教授崔凡指出，對技術出口實行負面清單管理，已成為國際通行做法，大陸對外貿易法律法規體系是在借鑒發達國家經驗基礎上根據自身實際情況逐步建立完善。

崔凡更以近期輿論關注的字節跳動可能出售TikTok美國業務為例，字節跳動在人工智慧等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後目錄。如目錄在限制出口部分電腦服務業類的資訊處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化資訊推送服務技術」、第18條關於「人工智慧交互介面技術」等控制要點，就可能涉及該公司技術。

崔凡指出，據技術進出口管理條例規定，只要可能導致技術從大陸境內向境外轉移，無論是轉讓專利權、專利申請權、技術秘密，還是通過專利實施許可、技術服務和其他方式從境內向境外轉讓技術，都受到相關管理條例、辦法和目錄的管轄。

據觀察者網報導，對技術出口實行負面清單管理是國際慣例，此次也並非大陸首次調整，大陸商務部服貿司負責人表示，上一次目錄修訂是在2008年。

基於2008年版目錄，此次調整共涉及53項技術條目：刪除9項禁止類或者限制類條目；新增23項限制類條目；對21項條目的控制要點和技術參數進行修改。

(旺報 )