2020全國義民祭在新竹，文化局策畫「義料之外-六家有義士」展覽，30日在竹北六張犁問禮堂舉行開幕式，縣長楊文科歡迎民眾來六家聯庄，透過觀展了解義民信仰200多年的歷史演變。

文化局長田昭容表示，這場展覽是由該局與交通大學共同籌畫，藉著文化部國家文化記憶庫計畫辦理策展培力工作坊，招募有興趣的民眾做3個月培訓，學員們以素樸方式解讀史料文獻，再現義民信仰的多元樣貌，非常適合做為認識義民祭的第一站。

交大副教授羅烈師副表示，開墾六張犁聚落的關鍵人物林先坤，是新埔褒忠亭建廟的四首事之一，此次展覽以六張犁問禮堂作為展示空間，除是歷史建築的空間活化，同時將故事中的歷史場景回應到當代，讓民眾理解距今200多年前，先民為保家衛土而犧牲的故事。

「義料之外-六家有義士」展場中，陳列各種古文書和義民祭典老照片，多為新竹縣文化記憶庫典藏，執行團隊歷經3年時間展開在地知識採集，與社區民眾一起找出家族過往的文書、物件或老照片，以共學方式完成數位化及策展，展期至11月30日止。

另外，配合2020全國義民祭在新竹，9月6日推出「枋寮褒忠義民廟巡禮」，9月12日「新埔民俗手藝紙糊店參訪」，9月27日「義民x紙糊技藝DIY」系列活動，活動詳情請至文化局臉書「竹縣go藝思」或交大國際客家研究中心粉絲專頁「小問」查詢。

(中時 )