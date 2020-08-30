台北榮總新竹分院創院65週年「竹榮65、希望飛舞」親子運動會，30日假東泰高中舉辦，有員工和眷屬400多人參加，縣長楊文科到場祝賀，肯定竹榮長期以來守護大竹東地區民眾的身心健康，完善週邊九鄉鎮的長期照顧網絡。

楊文科說，新竹縣家戶所得全國第三，除了有科技園區提供工作機會，優質的醫療資源也是吸引民眾移居打拚，家庭收入節節升高的重要原因。

台北榮總新竹分院彭家勛院長說，上任5年來致力創造優質就醫環境，打造團隊化、多元化及完整化的服務團隊，以提昇服務量能，同時增添醫療設備，發展區域醫療合作，建立完整急重症服務醫療網，未來還有急診室擴建、智慧型病房新建及清大門診成立等目標，努力「跨越65，希望飛舞」。

竹榮65週年院慶，院方從8月初展開系列慶祝活動，舉辦桌球賽、羽球賽、卡啦OK比賽等，30日登場的親子運動會，由醫院同仁跨科室組隊展現創意進場，員工熱力表演大會操，並合力排列出6、5兩個數字隊型與貴賓合影，現場洋溢歡樂氣氛。

台北榮總新竹分院在民國44年9月1日以陸軍第1療養大隊的身分，正式納編於退輔會，經首任院長何山努力改組為台灣竹東榮民醫院，102年改制為台北榮民總醫院新竹分院。

(中時 )