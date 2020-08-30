公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)對於今年接連爆發的非裔遭警察暴力執法的事件非常感慨，因為他出生於雅典，他是希臘黑人而不是美國黑人，他其實不知道美國黑人居然被欺壓到這種地步。

阿提托康波對媒體表示，他在希臘覺得很安全，「我從不需要擔憂自己的性命，走在街上我完全不會害怕有什麼意外。但我在這裡(美國)的7年很不容易。人們因為自己的膚色而在路上提心吊膽，怕自己可能沒命。」

剛到美國的時候，阿提托康波的前隊友巴特勒(Caron Butler)告誡他：「穿帽T上街時，記得放下你的帽子。」阿提托康波當時不明白，巴特勒說你照做就對了。事後看來巴特勒是正確的，美國警察不喜歡看到帽T罩頭的黑人。阿提托康波說：「我現在懂了。這很可怕，這一切必須改變。我幾個月前當爸爸了，我不希望我還得為小孩們提心吊膽。」

另一位出身歐洲的黑人球員施弗洛夏(Thabo Sefolosha)則有不同的經歷，他出生於瑞士，母親瑞士人，父親是留著雷鬼頭的南非黑人音樂家。施弗洛夏說他從小就因膚色而受到同學異樣眼光，幸好他長得高，大部分的小孩不敢當面對他怎樣。但到了美國之後，美國警察更讓他「大開眼界」，「他們有些人不是在執法，而是在玩你，只是因為他們有警徽。」

(中時新聞網)