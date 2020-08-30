館長陳之漢。（中時資料照）

館長陳之漢遭槍擊，各種傳聞紛飛，普遍認為絕非因「性騷事件」挾怨報復這麼單純。其中一個傳聞是，館長斥資1.5億元，將於9月1日開幕的台中旗艦店「斷人財路」，不管傳聞如何，館長台中旗艦店所在地確實相當具有爭議，前身尊龍理容KTV曾竊電高達4000萬元；更早的紅寶石大舞廳更曾發生黑道百人大械鬥，造成3死多人受傷，其中一名重傷的15歲少年，正是後來赫赫有名的黑道大哥「牛皮」王俊偉。

館長台中旗艦店位於台中北屯11期北屯區崇德二路，是占地1000坪2層樓建築，外觀相當氣派豪華。去年10月裝潢期間，疑有黑道向設計師放話，「做生意小心一點」、「帶少年仔天天上門」等語，陳之漢在自己臉書直播，怒嗆國家沒法治？絕不向黑道低頭，並呼籲，台中市長盧秀燕、警察局出面做主，經警方調查，將前承租人廖姓男子函送，最後不起訴。

事實上，在這個地址開設的店面，多次鬧上新聞版面。2017年尊龍理容KTV被查獲與竊電集團合作，偷電高達4000萬元。而2000年發生的紅寶石大舞廳械鬥案，更是轟動一時。

1999年，「大湖幫」綽號「歪頭笙」的侯貴笙與蘇獻全，合資10億元，開設紅寶石大舞廳，當時號稱是東南亞最大舞廳。不過兩方人馬爭奪主導權，關係惡化，2000年5月深夜，約在舞廳辦公室談判，侯貴笙認為蘇派一名國三肄業的15歲王姓小弟斜眼看他，出手教訓卻反被對方回手撂倒。

侯貴笙大怒，命手下打死王姓小弟，引爆雙方百人械鬥。那名王姓小弟身中4刀卻大難不死，之後更成為犯下多起重大案件的黑道大哥「牛皮」，而他正是前台中市長張溫鷹的親堂弟王俊偉。

最後這起惡鬥造成3死10人重傷，侯貴笙案發後逃亡10多年歸案，最高法院審理後，認為他惡性重大，依殺人未遂罪重判11年定讞。

(中時新聞網)