台中市625個里的里長，最近傳出需填表交待去大陸旅遊史，市議員黃馨慧30日質疑，綠營利用質詢權，要求市府提供里長赴陸旅遊詳細資料，里長人心惶惶；民政局長吳世瑋表示，該調查為民進黨議員下質詢條要求內部察查，但考量涉及各里長私人行程，屬個人資料應受保護，民政局要求各區公所停止調查，故並未實際著手調查。

至於向市府下質詢條要求民政局提供資料的民進黨議員王立任表示，他只是要市府提供市府與里長到大陸考察或出席會議的公務行程與支出，支出公費接受議員監督公評，合法合理，對里長的個人行程或旅遊史，他並沒有要求個資相關資料。

黃馨慧表示，少數民進黨議員不理會蔡英文總統就職「二岸和平論述」，利用質詢權，要求市府提供基層里長赴陸旅遊詳細資料，包括日期，地點，團員名單，接待窗口及簽署協定做市政研究。

黃馨慧痛批，調查動機是把里長都當間諜嗎？市府如配合蒐集資料，會讓基層里長人心惶惶，以為台中還是民進黨執政？調查里長私人行程，做市政研究，已有違法之虞。

「調查動機是把里長都當間諜嗎？」黃馨慧說，要求基層里長赴陸旅遊詳細資料，包括日期，地點，團員名單，接待窗口及簽署協定，很多里長都向議員抱怨，憂心不知交這些資料會不會有後遺症。

黃馨慧指出，對於市府官員行政舉措，是否逾越行使公權力範疇，要求市府政風及法治單位應詳加調查，並給予合理懲戒，避免類似情事再發生。

黃馨慧表示，依據《地方制度法》里長為無給職，只領取事務補助費用，赴陸皆屬個人旅遊，如今民進黨完全執政，是不是還將全台里長都當成「疑似間諜」，才濫用質詢公權利，去調查里長私人行程，做市政研究，已有違法之虞。

民政局長吳世瑋表示，該調查係民進黨議員下質詢條要求內部察查，但考量涉及各里長私人行程，屬個人資料應受保護，民政局要求各區公所停止調查，故並未實際著手調查，如果是市府與里長到大陸考察，由市府報告相關資料，至於里長到大陸旅遊為個資，市府無權過問里長個資。

(中時 )