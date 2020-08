周蕙推出單曲〈彎彎的月光〉,並宣布將在11月28日於TICC舉辦大型售票演唱會。她日前與直播拍賣築地市場合作,與八點檔女神丁國琳首度同台宣傳,直播同時在線人數直逼千人,丁國琳提到兩人同於1999年出道,就像是在演藝圈這個學校中的好同學一般,且透露自己剛出道時常播放〈我喜歡〉來聽,周蕙因此特別在現場重現經典。在直播過程中,丁國琳一邊做菜、一邊叫賣,周蕙則在一旁深情演唱〈好想好好愛你〉,畫面十分跳Tone有趣,不料丁國琳太沈浸在歌聲,竟然忘了加米酒,她笑說:「聽到妳唱歌就醉了,會分心啦!」

直播尾聲,周蕙自己都敵擋不了各項食材的魅力,最後豪爽打包5份松阪豬離開,她說:「終於知道了這種直播購物的魅力,而且連一同觀看直播的工作人員們都無法抗拒,爭相加入團購的行列。」

周蕙近日除了積極為演唱會鍛鍊,也卯足全力展開一連串的宣傳通告,「最近上了很多有趣的通告,宣傳期非常充實,非常好玩!」她非常疼愛狗兒子「米堡」,有個節目設計讓周蕙為愛犬做健康食物,令許久未踏出家門的米堡開心不已,叫到差點燒聲,讓周蕙又心疼又好笑。另外,她在一電視節目中提及自己首次為〈彎彎的月光〉MV獻出舞蹈處女秀,當要重現這段舞蹈時,她竟腦子一片空白,舞蹈動作完全想不起來,她招認:「我是臨時抱佛腳型的歌手,拍完MV後就忘記了。」但為了讓之後的通告都可以完整呈現新舞步,周蕙立刻跟工作人員調出練舞影片,加強惡補舞蹈,再度拿出實力又唱又跳,完美演出,也被大讚有唱跳天后的潛力。

「漫步月光下 Where, In the Moonlight台北演唱會」門票正在年代售票系統熱賣中,剩餘張數不到兩成,周蕙表示:「這次的演唱會自己期待了很久,除了自己的經典歌曲外也會演唱新歌,目前也正在如火如荼的準備中,若歌迷們的反應熱烈,或許會考慮再加開場次。」

周蕙與人氣超夯的直播拍賣築地市場合作。華研國際提供

(中時 )