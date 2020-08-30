教育部今天表示，大專境外學位生來台可選擇防疫旅館、中央檢疫所或經檢核通過的宿舍作為檢疫場所，如選擇中央檢疫所，將請學校先墊付費用，學生入境後再歸還。

教育部日前宣布，開放所有大專境外學位生來台就學，境外生來台須完成14天居家檢疫。有媒體今天報導，境外生改在中央檢疫所居家檢疫，每天費用新台幣1500元，由學校先行墊付14天。

教育部澄清，境外生入境後的檢疫場所，可選擇「防疫旅館」、「中央檢疫所」或「暑假期間經地方政府衛政單位檢核通過之校內外獨棟及獨層宿舍」，並未規定境外生只能入住中央檢疫所。

教育部提到，境外生如選擇入住中央檢疫所，因需於入住前3天預繳入住費用給衛福部，為簡化程序，教育部請學校先行協助墊付，等學生入境後仍需歸還費用給學校。境外生如入住中央檢疫所，由衛福部依現有檢疫所數量進行房間安排，無法由學校或學生自由選擇入住地點。

(中時新聞網)