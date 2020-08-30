大陸A股三大股指28日低開高走全線飄紅，截至收盤，上證指數周線已實現五連陽。展望9月行情，券商認為市場整體或呈現震盪格局，大跌風險較為有限，且向上動力仍存，建議投資者圍繞「低估值＋高景氣」的行業展開佈局。上周食品飲料板塊成市場行情領頭羊，預料本周該板塊繼續領漲，且多檔白酒股股創歷史新高。

平安證券研究所認為，9月A股市場短期仍將維持盤整狀態，主要受不確定性因素及市場結構性估值較高的影響，但中期向上動力仍存，市場具有底部支撐。在此背景下，行情轉折點確認需等待更多資金訊號，市場風格將更趨均衡。此外，創業板註冊制落地後個股走勢分化將更明顯，市場優勝劣汰將加速。

據《中國證券報》引述萬聯證券首席策略分析師徐飛建議關注4條主線，第一是休閒服務、食品飲料、家用電器、汽車等消費行業；第二是行業利空已得到一定消化的低估值大金融藍籌個股；第三是有色、化工等週期行業，以及創業板下半年業績增長較明確的龍頭股。

(旺報 )