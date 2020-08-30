網友上網求救被Angelababy提告。(圖／翻攝自微博)

大陸女星Angelababy(baby,楊穎)擁有精緻五官和爽朗個性，受到不少粉絲喜愛，不過人紅是非多的她，日前遭酸民造謠抹黑，而她這次也不忍了，決定硬起來喊告，讓被告網友嚇到上網求助。

有網友在網路發文求救：「我被Angelababy告了，怎麼辦？」原來是他多次在論壇毀謗藝人，主要針對Angelababy外貌及經歷進行抹黑、誹謗及侮辱，包括指她「14歲就出道當野模」、「在日本陪酒賺換頭費」及「炮友小三上位」等。

這讓baby決定不忍，提告這名網友，判決書上也寫道：「原告因本次事件已蒙受了來自各方面的誤解與質疑，其正常的工作和生活受到嚴重干擾，被告的行為是對原告名譽的嚴重侵犯」，而最後判決結果出爐，該網友不僅要向baby公開道歉，還得賠償共計人民幣23萬（約台幣100萬）。

該網友也嚇到上網求救，並發道歉信希望baby能原諒，有人質疑是否真的被告？該網民也回：「真的」。而大部份網民都支持Baby「維權」，認為「自己說過的話就要負責」、「自作自受，嘴人不考慮後果」。

(中時新聞網)