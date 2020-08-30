網紅「館長」陳之漢前天(8/28)凌晨驚爆中槍，在自家健身房外遭23歲劉姓男子埋伏開了3槍，當場見血倒地，送醫前開了直播請大家傳成他的精神、照顧他的家人，隨後經過7小時手術，才恢復穩定狀態，外界熱議館長遭槍擊的理由，有一說是他拓展事業到台中開業，引發地方黑道不滿，先前館長場勘的VLOG也被挖出，不改個性直接爆內幕，再度引發討論。

館長遭槍擊案過程、線索一一曝光，陰謀論不脛而走，瘋傳他是被黑道報復，且跟他的事業脫不了關係，事實上館長近來插旗台中，在當地開設健身房旗艦館的新聞大報特報，地點鼎鼎有名，前身是尊龍理容院，該建物占地廣闊，由陳姓地主與4名家族人士共有，背景複雜，該處最早期是紅寶石大舞廳，20年前曾發生重大刑案，因槍擊械鬥死傷慘重，之後改建成「尊龍理容KTV」，又因竊電被抓，遭罰停業。

半年前館長曾拍VLOG帶大家看看整修前後對比，他去年10月完成建物簽約後，就拍了實地勘查，只見一進入內部金碧輝煌，但往上走變成整個平面隔成為數眾多的房間，館長一路對著裝潢敲敲打打，仔細研究著建築物的結構。

畫面接著來到一條長廊，兩側都是房間，門上掛著號碼牌，猶如一間間套房，館長當場意有所指說：「喬好來這邊直接來就對了，在這邊做骯髒事！」，邊爆建物內幕還連發粗口，直接說出內心不滿，而經過3個月整修後，館長一行人再度前往勘查，房間狀的隔間都已拆除，視野明朗廣闊，也購置好了完善的健身器材，館長終於滿意，也說之所以斥資兩億打造台中最好的健身房，全因「3年前的恥辱，我今天一次要跟台中人要回來！」，如今此片又被挖出，不少網友認為館長這次「走出北部」的大動作，很可能是此次事件的爭端起點，引來殺機，目前館長遭槍擊的原因仍是眾說紛紜。

(中時新聞網)