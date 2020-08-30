「新基建」成为大陸今年资本市场热词」如是金融研究院日前编制完成一份新基建研究報告，盤點大陸國內500家新基建相關產業鏈公司，引發市場廣泛討論。這批新基建企業中A股上市企業占比達72％；7大領域參與上，以涉及人工智慧、充電樁和大數據產業鏈的企業數量最多，都超過了100家。此外，大數據領域的上市企業最多達到73，另外5G、特高壓、城際高鐵與軌道交通領域上市企業占比較大。

進一步看到「新基建」的7大領域當中，根據該調查顯示，企業總市值最高的是工業互聯網，其次是人工智慧和大資料；但在營收方面，城際高鐵與軌道交通領域的企業創造了更高的營收；淨利潤方面，工業互聯網、大數據、人工智慧領域的企業有更好的表現。

根據《21世紀經濟報導》，有趣的是，從數據的另一個角度來看，盤點調查的500家企業中，有90％的企業專注深耕一個產業鏈，10％的企業橫跨多個產業鏈。

(旺報 )