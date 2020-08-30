北市林姓男子去年12月偕妻與女性友人在北投KTV飲酒，結束後3人搭計程車離開，當妻子下車返家後，林見同車女子獨自蹲坐在路邊、無力行走，竟萌生歹念，在路邊脫褲打算性侵女子，經女子反抗並稱要返家，林男才肯罷手，士林地檢署日前偵結，依強制性交未遂起訴林男。

林男去年12月21日與妻子在KTV飲酒慶生後，結束後與妻子、女性友人3人共乘1台計程車離開，林攙扶妻子進入家門後，又折返剛剛計程車下車處，見女子蹲在路邊，林見有機可乘，先脫下自己褲子，再強脫女子內褲，經女子掙扎反抗，聲稱要返回自己住處，林才罷手讓女子離開。

女子向警局報案後，檢警調閱KTV監視器畫面，佐證3人確在KTV飲酒，雙方調解後，已達成民事和解，檢察官以強制性交未遂罪提起公訴。

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(中時 )