中央流行疫情指揮中心宣布，人潮擁擠或密閉空間等八大類場所都要戴口罩，國際間也不敢大意，南韓由於疫情升溫，首都圈社交距離防疫升級，不過卻傳出日前有一對牧師夫婦，感染新冠肺炎還去泡溫泉，疫調時說謊被抓包，引起民眾恐慌。

根據韓媒報導，濟州島一名牧師24日確診新冠肺炎，他的妻子接連在25日也確診，不過他們接受疫調時，對於活動範圍交代不清，甚至謊報資訊，最後是透過手機訊號、GPS衛星定位才發現，這對夫婦竟在確診前一天，曾到西歸浦市的旅遊勝地「山房山」泡溫泉。

據了解，這名牧師疑似是在京畿道龍仁市教會遭感染，妻子又被他接觸傳染。疫情曝光後，引起當地民眾恐慌，曾到訪山房山碳酸溫泉的遊客電話不斷湧入，業者透露，23日當天約有300多名遊客與確診夫婦同時在同一場地。

南韓自14日起，單日確診人數連續破百，南韓政府宣布，30日起首都圈38萬家咖啡廳、糕點店禁止內用，室內體育館、補習班等場所禁止群聚，療養院也禁止探親。

(中時新聞網)