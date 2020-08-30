捐血、捐肝，甚至到捐眼角膜，現今的科技進步，我們時常聽聞可以透過捐獻的方式，幫助病患恢復健康。而現在，在無錫就有醫院號召民眾「捐獻糞便」，院方計畫將這些募集到的糞便進行正規治療，目前也成功招募到2名志願者。

根據《人民網》報導指出，無錫市第二人民醫院消化內科，近日就廣邀身體健康的民眾，前往醫院捐獻「糞便」。該院的消化內科副主任醫師金燕解釋，其實這就與骨髓移殖、肝臟移植一樣，把健康人身體的器官移殖到病人體內，只是提供糞便是要移植「健康的菌群」。醫生會將健康者的糞便進行處理後，提取裡面的健康菌群，再將菌群移植到患有腸道疾病的患者體內，讓健康的菌群來改變腸道環境。

而根據專家解釋，這是一種「洗滌菌群移植」技術，是基於「糞菌移植」更高一層的技術，主要是用於治療潰瘍性結腸炎、克隆氏症等腸胃性的疑難雜症。而無錫第二人民醫院就是為了一位罹患有潰瘍性結腸炎的年輕患者，進行這次洗滌菌群移植治療，目前也順利招募到兩名合格的自願者。

院方也透露，想要成為捐獻「健康糞便」的自願者，必須是20至30歲，身心健康的年輕人，而且飲食正常、生活規律，平時擁有充足的睡眠，要滿足這些條件才能成為志願者，放眼現代生活來講，可以說是非常的困難。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)