捷克參議院議長韋德齊率89人訪團抵台，布拉格市長賀吉普更是一年半內第二度造訪台灣，民進黨今天表示最熱烈的歡迎。發言人謝佩芬表示，這是雙邊共同努力，共同抵抗大陸壓力的成果，也是台灣人民集體讓國際看見台灣的正向收穫。

謝佩芬表示，近期台灣除了與美國關係有許多正面進展，民進黨政府也積極拓展與歐洲理念相近國家的關係。捷克參議院議長韋德齊此次不屈服於北京壓力，率領捷克自1989年轉型為民主國家以來最高層級的代表團訪台，展現同樣經歷威權轉型民主的捷克與台灣間的深厚友誼。

她說，民主捷克與民主台灣在價值上、文化上、經濟上、科技上等各方面的合作關係，並不因為兩國間沒有正式邦交而受影響，更不會因為大陸在國際上的無理打壓而有所退縮。

謝佩芬表示，台灣蓬勃的民主發展與熱情友善的民風，絕對能讓訪團對台灣留下最美好的印象，也期待未來雙方的交流，能在自由民主的共同價值基礎上，繼續擴展與強化。

(中時 )