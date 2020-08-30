美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）。（圖/美聯社）

總統蔡英文日前宣布，開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引發各界譁然。對此，國民黨副祕書長謝龍介痛批蔡英文反覆無常，只為政治利益，更踢爆先前來台的美國衛生部長阿札爾，就是萊克多巴胺藥廠的老闆。

謝龍介接受《聯合報》採訪時表示，蔡英文受不了政治壓力，開放有毒豬肉，犧牲國人健康，將來有一天若蔡英文說兩岸一家親，也不必感到意外，這就是真正會出賣台灣的，立場搖擺、反覆無常，就是為了政治利益。

至於公投併大選，謝龍介認為，如果沒有這樣做，不可能通過任何公投議題，直批政府用行政程序強姦民意，不用通過立院，就可以把毒豬肉送到你嘴巴，可以見得這個政府有多「鴨霸」。

謝龍介也踢爆，先前來台的美國衛生部長阿札爾，其實就是萊克多巴胺藥廠老闆，加上AIT（美國在台協會）說要保護台灣，都是在轉移焦點，目的是要把毒豬肉送到台灣，大嘆台灣人真的是欲哭無淚。

另外，前總統陳水扁在臉書表示，過去總統任內，一再面臨美方開放美豬牛的政治壓力，2008年前後還曾問馬英九，如果可以的話扁馬共同承擔，是否一起宣布？遭馬拒絕，如今蔡英文開放美豬，陳水扁坦言她已經抗拒不了來自美方的政治壓力。

對此，謝龍介直呼不要「龜笑鱉無尾」，表示當時陳水扁雖沒開放，但美牛進來卻不檢驗，不過起碼做到抵抗美國的壓力。

(中時新聞網)