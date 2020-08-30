嘉義男載父母上山割筍 返家滑落邊坡母重傷送醫 14:242020/08/30 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兒載父母上山割筍回家時卻不慎滑落邊坡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兒載父母上山割筍回家時卻不慎滑落邊坡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉縣中埔劉姓民眾30日上午割筍完畢要載父母返程時，疑因天雨路滑，行經產業道路時不慎滑落8公尺邊坡，因其母乘坐於車斗傷勢較嚴重，送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院救治，詳細肇事原因警方調查中。 消防員到場時協助3人脫困，因劉母坐在車斗後方，左大腿骨折及下巴撕裂傷，意識清楚，劉父無明顯外傷；駕駛則未受傷。 (中時 ) #車斗 #邊坡 #嘉縣 #父母 #左大腿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《以家人之名》譚松韻母跨年夜車禍身亡 1年後再曝揪心進度 00:032020/08/30 娛樂 郭富城舊愛凍卵後太操勞 驚傳呼吸困難險休克送醫 09:492020/08/29 娛樂 父子旗津戲水遭大浪捲走 2兒被「拍打上岸」 父失蹤一夜尋獲遺體 09:072020/08/29 社會 採‧訪‧線‧上－今年想來個秋冬補助嗎？ 04:102020/08/27 專題周報 花蓮八通關古道驚傳6旬男摔落深谷 頭部重創送醫救治 15:302020/08/28 社會 男遇詐團欲匯款 竹北警即時破梗阻詐 15:212020/08/29 社會 職棒投手林克謙燃綜藝魂 為胡瓜獻處女秀 16:352020/08/29 娛樂 山口智子嫁給幸福曬恩愛 04:102020/08/30 娛樂新聞 桃園狼師猥褻11名女童 牆角強吻問：可不可以給我親一下 15:422020/08/27 社會 離巢後 「生活」才真正開始 09:002020/08/29 生活 社會熱門新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 社會 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 新北鬼之左切 駕訓班新手突換車道 遭撞翻轉半圈 - 社會 猴急男趁妻下車返家 竟路邊脫褲欲撿屍女友人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。