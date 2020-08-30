兒載父母上山割筍回家時卻不慎滑落邊坡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣中埔劉姓民眾30日上午割筍完畢要載父母返程時，疑因天雨路滑，行經產業道路時不慎滑落8公尺邊坡，因其母乘坐於車斗傷勢較嚴重，送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院救治，詳細肇事原因警方調查中。

消防員到場時協助3人脫困，因劉母坐在車斗後方，左大腿骨折及下巴撕裂傷，意識清楚，劉父無明顯外傷；駕駛則未受傷。

(中時 )