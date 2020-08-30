總統蔡英文28日決議開放含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬及30月齡以上美牛進口，但遭踢爆事先未與養豬業者溝通，繼昨(29)日農委會主委陳吉仲、副主委黃金城等人南下各產地如屏東補足「事後溝通」，今(30)日再前往桃園會面桃園市養豬協會，但該行程仍未向媒體公開，僅將錄製影片提供媒體，片中協會理事長曾文湖則要求政府落實產地標示、不使用瘦肉精、台灣豬不輸進口豬等3要點，農委會主委陳吉仲也於片中做出相對承諾。

桃園市養豬協會理事長曾文湖表示，面對政府開放含瘦肉精的美豬進口，養豬業者有3大訴求，就是全面落實進口肉品的產地標示、台灣豬農絕對不使用萊克多巴胺飼養豬隻，以及台灣豬肉有信心戰勝進口豬肉。

陳吉仲表示，絕對支持上述3要求，尤其絕不使用瘦肉精，農委會、衛福部會全力要求餐廳、自助餐、包裝散裝食品業者強制標示產地，供台灣民眾多一個選擇。

至於台灣豬農擔心未來可能的豬肉進口，豬農收益能不能被保障？陳吉仲說農委會將透過百億基金、強化出口、透過中央畜產會的調節維持台灣豬的價格，讓豬農收益不被影響，但百億基金是筆大數目，屆時會邀請全國養豬協會的理事長來討論百億養豬基金的使用。

(中時 )