衛生局查核登革熱滋生源。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

衛生局查核登革熱滋生源。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市日前爆發本土登革熱群聚疫情，共有13人確診，衛生局祭出積水有孑孓就開罰，致力控制疫情，好不容易在8月23監測期滿無新增病例，豈料5天後再度有中泰里中年男感染登革熱，29日確診，衛生局尚在釐清是否和群聚有關，呼籲民眾不要懈怠，力行「巡、倒、清、刷」。

衛生局指出，近期無國外旅遊史的桃園區中泰里50多歲男性，21日出現發燒、頭痛、關節痠痛及全身無力等症狀，先後前往診所及醫院就醫，27日中年男因持續倦怠再次前往醫院就醫，且手臂、前胸出現紅疹，醫院懷疑疑似感染登革熱，28日通報衛生局，經採集檢體送驗，衛福部疾病管制署29日研判確診，感染型別為第一型，成為桃園市本年度第14例本土病例。

衛生局解釋，桃園區長安里日前出現11例本土登革熱群聚案件，玉山里及西湖里也各1例，都在8月23日監測期滿、無新增病例，中泰里中年男的疫調活動地點為桃園假日花市、南門市場及龜山市場（中和南路），還在釐清是否跟前面的群聚事件相關，不排除是社區有不顯性感染者引起，已針對個案住家及活動地點完成病媒蚊密調、孳生源清除及住家附近50公尺戶外實施化學防治作業。

衛生局提醒，桃園區已陸續出現多起本土登革熱感染病例，且感染源不明，為防範疫情擴散，桃園市政府已於8月3日公告登革熱防疫措施，如未主動妥善管理、清除積水容器導致孳生病媒蚊幼蟲，將依《傳染病防治法》開罰3千元到1萬5千元罰鍰，尤其正值颱風季節，也常有午後雷陣雨，呼籲市民掌握「巡、倒、清、刷」口訣，主動清除孳生源，並配合衛生局及相關單位疫調、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作等，將依法開罰6萬到30萬元。

(中時 )