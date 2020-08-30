市府運動局長李昱叡出席開幕式，肯定賽事提供各校隊交流平台，為選手們加油打氣。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「人言盃棒球錦標賽」吸引全台各地共19所大專校院棒球隊，約500名好手參與。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

今年第1季「人言盃棒球錦標賽」開打！8月29日起至9月6日於國立台灣體育運動大學、后里、北勢及舊正棒球場等地舉辦，吸引全台各地共19所大專校院棒球隊，約500名好手參與，市府運動局長李昱叡出席開幕式，肯定賽事提供各校隊交流平台，為選手們加油打氣。

運動局表示，為推廣棒球，曾任教育部次長、逢甲工商學院長、董事長的高信，創辦人言盃，今年邁入第10屆，這次參賽者包含曾榮獲冠軍的明新科技大學、雲林科技大學、上屆獲亞軍的逢甲大學、季軍東吳大學等強棒隊伍，高手台中競技。

李昱叡強調，自市長盧秀燕上任以來，市府團隊積極推廣棒球運動，爭取主辦亞錦賽、世界12強棒球錦標賽等國際大型棒球賽事，今年全球各職業運動賽事因新冠肺炎疫情延期或停辦，台中舉辦中華職棒球賽與台灣企業女壘聯賽，獲得世界棒壘球總會專文報導，肯定台中防疫成果及對職業運動的支持，市府持續作好防疫措施、完善棒球環境、積極培養棒球人才。

今日高雄市僑仔頭棒球發展協會理事長張懿文、台中市體育總會總幹事陳禾青、中部大專棒球聯盟執行長游至樞等人出席開幕典禮，為選手加油打氣。

(中時 )