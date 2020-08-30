高灘地工程管理處表示，受損沙雕名為「美善天使」，雕刻著兩隻面對面天鵝，象徵著對愛情的忠誠、終身不渝。（新北市高灘地工程管理處提供）

新北市八里城市沙雕展已連續舉辦4年，展期將至10月19日止，29日晚間11時許卻發生有民眾惡意坐在沙雕上拍照，造成「美善天使」沙雕毀損，新北市高灘地工程管理處對此表示遺憾，已通知沙雕師進行修復，呼籲民眾要有公德心。

網友於網路中發文表示，29日晚間11時許，看見當時有惡意人士坐在沙雕上拍照，造成其中一座沙雕毀損。

高灘地工程管理處表示，受損沙雕名為「美善天使」，雕刻著兩隻面對面天鵝，象徵著對愛情的忠誠、終身不渝，此涵義賦予作品無限的想像空間。已通知沙雕師，預計今（30日）下午進場修復，期望讓遊客看見每個作品的最佳狀態，修復時程須視天候而定。

目前新北市蘆洲警分局正以破壞公物為由進行偵辦，會儘速調查可疑人士並將其繩之以法；另外，每座沙雕作品均有圍起禁止進入的圍繩，並放置嚴禁觸摸的告示牌，希望民眾能發揮公德心，不要恣意觸摸破壞。

高灘地工程管理處強調，今年的沙雕展以「液態之愛」為主題，於8月16日開展，展期將至10月19日止為期65天。活動不但帶動八里一帶的產業商機，更受到眾多民眾得喜愛。為延續年度活動熱潮，今年再次舉辦沙雕展，希望給予前來八里遊玩的民眾，渡過一個浪漫悠閒的時光。

(中時 )