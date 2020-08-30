蔡英文總統宣布開放美豬進口，桃園市長鄭文燦雖然第一時間在臉書發文聲援支持，但面對家長擔憂，鄭昨下令全市各級學校一律採購國產豬肉，拒絕美豬進入校園，30日再宣布未來美食活動一律使用國產豬肉，落實食材在地化，市府也要推認證標章，讓消費者知悉吃的是美豬或台灣豬。

鄭文燦30日赴大園分別參加綠色消費樂購季及大園區甘藷評鑑推廣行銷活動，談到美豬進口爭議時表示，目前國內國產溫體豬肉大概占9成、冷凍豬肉或進口豬肉占1成，美豬的比例更低，桃園是黑毛豬大宗，黑毛豬受到消費者青睞，不擔心市場會被替代。

鄭文燦坦言，希望大家了解國際上有國際貿易規則、國際標準要遵守，但也認為開放美豬進口要有因應措施，要建立產地標示，讓消費者可以辨識，他也提到台灣是不准使用萊克多巴胺等添加劑，國內產品禁用，民眾可以放心。

鄭文燦說，他已要求教育局建立在地消費政策，國中小學的營養午餐一律使用國產豬肉，市府也會在各大賣場、餐廳推出認證標章，讓消費者知悉選購的是美豬、還是國產豬，將來桃園推動的美食活動，也一律使用國產豬肉。

(中時 )