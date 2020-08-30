蔡政府將於明年元旦擴大開放美豬、美牛進口，遭在野黨痛批。然而，蔡英文曾在2009年發動遊行，抨擊當時有意開放瘦肉精美牛的馬政府「假喊話、真護牛」，如今民進黨態度逆轉，引發議論。對此，資深媒體人黃創夏諷刺表示，「執政」就要開放美豬牛；「在野」必須反對美豬牛！藍綠其實有「共同行為準則」。

蔡英文2009年任民進黨主席時，表態支持民間發起的反美牛公投，更發動「總統踹共」遊行反瘦肉精美牛。蘇貞昌2012年說，所有國家施政，政府最須嚴格把關、不能寬鬆的就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺，「就是我在行政院長任內規定的」。蘇當時批馬政府開放瘦肉精美牛進口，絲毫不顧國民健康，違背政府應有的作為。國民黨也點名包括現任桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安及高雄市長陳其邁等，都曾反對開放瘦肉精美豬進口立場。

儘管蔡總統強調是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」，並以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，仍備受質疑。新北市長侯友宜表示，國際標準自2012年開始，美豬、美牛標準即10ppb，都沒有變過，當時即要求美豬「零檢出」，至今也沒變過，變的應該是總統，總統應該把時空環境背景不同說清楚，「真的是總統您改變了整個方向！」

民眾黨立委賴香伶也表示，原本依據中央規定的「動物用藥殘留標準」，豬肉的瘦肉精就是「零檢出」。但農委會8月28日公告修正後，未來將定出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，試問要如何說服國人對此「禁藥」可能造成健康食安的疑慮？

黃創夏稍早在臉書諷刺表示，「執政」就要開放美豬牛，「在野」必須反對美豬牛！藍綠其實有「共同行為準則」。

(中時新聞網)