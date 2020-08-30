顏佑任說，香菜價格波動大，才積極研發多項香菜料理，希望讓香菜價格、產值能穩定。(吳建輝攝)

除了香菜月餅，還有香菜鳳梨酥、香菜波羅麵包、香菜奶油酥餅等等，都能在北斗偑巷咖啡買到。(吳建輝攝)

香菜先生顏佑任(左)、吉本棧老闆莊竣宇(中)、及偑巷咖啡老闆莊浚勝(右)，邀請大家來挑戰。

驚世駭俗！月餅竟然做成香菜口味，彰化縣北斗鎮為國內最大香菜產地，其中來自北斗的香菜青農顏佑任，其品牌「香菜先生」以發展各式特色香菜「暗黑」料理聞名，吸引許多網紅拍片朝聖，而中秋節將近，「香菜先生」竟推出香菜月餅，將新鮮香菜打碎加入月餅，搭配精心調配的內餡，口感特殊挑戰味蕾，顏佑任說，香菜料理沒有極限，歡迎大家到北斗嚐鮮體驗。

事實上北斗「香菜先生」已進軍國際，今年在香港推出港式月餅大獲好評，預購每盒4顆要價260港幣，但仍突破千盒預購，因此香菜先生緊鑼密鼓研發，做出台灣版的香菜月餅，25日開放預購，短短一周就累積300盒的訂單。

香菜先生顏佑任表示，因自己式烘焙出身，早就有計畫想將香菜做成月餅，但自己嘗試後口感不佳，後因緣際會下認識南投吉本棧烘焙坊莊老闆，將想法告訴他，他二話不說答應我的請求，耗時3個多月，才順利打造出台版香菜月餅。

吉本棧老闆莊竣宇說，台灣農民都相當辛苦，他時常利用自己的烘焙技術，將農產加入麵包、糕點、月餅等產品，之前也製作過薑黃麵包，這次研發香菜月餅最大的困難就是，剛出爐的月餅，會讓整間廚房充滿香菜味，偏偏自己的小孩與烘焙師父都討厭香菜，讓他很為難。

顏佑任說，全台9成香菜都來自彰化北斗，但香菜價格波動大，價格好時每公斤可以來到5、6百塊，但每年10月至2月間，可能每公斤只剩下2、30塊，所以才積極研發香菜新產品﹐希望能穩定香菜價格，讓農民一年四季都有好收成。

(中時 )