苗栗縣警局擴大司法通譯人員講習，邀請許多新住民婦女參加。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

來自越南的武氏瑛嫁來台灣10多年，平日經營小吃店，與本地居民及同鄉互動密切，隨著苗栗越南籍新住民及移工日漸增多，武氏瑛經常協助警方溝通翻釋，這次苗栗縣警局擴大司法通譯人員講習，特別邀請她參加，訓練成為警局合格的通譯。

苗栗縣內因婚娶來台的新住民及外籍移工數量快速增加，到處可見的越南小吃店，已成了民眾經常消費的飲食店之一，許多本地人的飲食店、商店內，經常可聽到帶有外籍口音中文的服務人員穿梭其間，新住民及外籍移工大量融入本地生活，已經成勢。

就像來自越南的武氏瑛，在台生活超過10年，她小吃店的牛肉河粉，已讓許多本地客人成了老客戶，一些同鄉懷念家鄉味時也都會聚集在此大聊家鄉話，她的小吃店衍然已成台越民眾交流所，轄區派出所一遇到有事詢問越籍移工，第一個想到就是找武氏瑛來幫忙釋譯了。

據縣警局統計，今年至8月止，全警局請求通譯協助的次數超過130次，最常需要的語言包括越南、印尼、菲律賓、泰語及英語等，顯示涉外案件增加幅度相當可觀。

過去，警方遇到涉外案件時，往往都得拜託仲介公司人員協助，但因仲介人員少，不一定隨時能配合警方問案時效性，因此，縣警局才考慮擴大警局司法通譯人員訓練，讓更多新住民能夠加入協助警方。

縣警局這次擴大辦理通譯人員訓練，共有64人報名，多數是職業婦女，有從事科技業、語言教學、美容業及餐飲業等，也有少部分是家庭主婦。大家同聚縣警局大禮堂接受8個小時的通譯訓練，要通過筆試後才能領到合格證書，未來將可協助警方所需翻譯了。

(中時 )