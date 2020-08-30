郭富城扮演金融才俊，失誤挪用公款竟成階下囚。（華映娛樂提供）

郭富城角色概念海報無「電腦特效」，親自命名「掙扎的思念」。（華映娛樂提供）

郭富城憑主演的感人寫實片《麥路人》再次強力問鼎香港金像獎影帝寶座，該片將在9月17日台灣、香港、大陸同步上映，對於電影確認定檔與觀眾的好評反應，郭富城表示，與電影團隊及所有演員都很開心，大家傾盡心力去演出這部電影，希望得到更多正面的回響。該片同時也釋出角色概念海報，首張就以男主角郭富城飾演的落泊金融才俊「阿博」的個人角色概念海報作序幕。

郭富城親自為海報取名為「掙扎的思念」，並形容這張照片捕捉了阿博在回家路上，巴士車廂內的兩個情緒，「照片右邊是我半垂雙眼，疲憊中卻掙扎求存；而車廂左邊玻璃倒影，卻是一個閉目垂死的神情，在苦撐思家卻是無力感」。郭富城說照片沒有電腦特效，但角度卻有雙重層次，非常切合戲中角色的心路和掙扎，「我個人很喜歡，非常貼切海報，因此命名『掙扎的思念』。」

郭富城在《麥路人》飾演的阿博曾是金融才俊，因一次失誤挪用公款，結果成了階下囚。出獄後，成為了無家者，在一群相同無家可歸晚上住快餐店的失意者中，他找到了少許安全感。他在這次電影的海報規劃中參與不少意見，他說：「海報讓人感受到這個角色的痛苦，瀕臨絕望的邊緣，仍努力掙扎求存的情緒，又流露對家人的愧咎。」

《麥路人》由郭富城、楊千嬅領銜主演，萬梓良、張達明、鮑起靜、劉雅瑟、顧定軒、黃悅珈等人出演，入圍香港金像獎十項大獎，影評人表示這是郭富城再次突破高峰的角色，認為他的眼神真的令人感到心痛，驚歎他在戲中的演出像換了個人，顛覆了他過去演過角色，網友也直說，「要給天王整容級的演技給跪了！」認為郭富城在片中的邋遢落魄狀況，絕對不是只單單靠「妝髮服」等造型團隊就可以塑造而成。

(中時 )