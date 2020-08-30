高雄九太科技上季SBL曾在現場免費發送雞排、珍奶，獲得球迷們熱情歡迎，如今「2020台灣夏季籃球挑戰賽」將在31日登場，一路鏖戰至9月6日決戰，高雄九太為了呼籲球迷進場看球，再度免費限量發送「國民美食」雞排、珍珠奶茶，在九太每場比賽，球迷都能夠享受美食及精彩球賽。

雖在疫情中籃壇低迷時期，九太為了讓力挺籃運的球迷「揪感心」，九太科技董事長沈會承決定回饋球迷支持，每一場九太的比賽，都會免費發送雞排或珍奶，還有零食、飲料等，就是要讓球迷對籃球保持熱情。

沈會承說：「2020台灣夏季籃球挑戰賽是暑假最重要的籃球賽，球迷們熱情支持，除了免費入場之外，一定要讓來支持籃運的粉絲感受球團的用心，特別預訂『國民美食』雞排、珍奶及其他零食免費發送，讓球迷閤家歡樂看球，傳遞籃球運動的精彩及正能量。」

「2020台灣夏季籃球挑戰賽」現場只要免費加入九太會員，就可以領取限量雞排、珍奶、零食等，而且夏季籃球挑戰賽還會贈送盧廣仲限量月曆海報、口味甘甜的福玉機能蛋、德國名牌精品Samova有機花茶等好禮，號召球迷支持明日登場的精彩賽事。

「2020台灣夏季籃球挑戰賽」在台北體育館舉辦，全部賽程免費入場，網路直播由快樂電視APP，電視、MOD由緯來電視台轉播，裕隆納智捷、台灣銀行、九太科技、台灣啤酒4隊參加，首戰就是上季決賽組合裕隆對台啤，期待球迷們進場支持。

(中時 )