政府近日拍板，開放含有瘦肉精的美豬進口台灣，國民黨立委洪孟楷表示，「立法院在2016年曾召開過公聽會，邀相關學者與會討論，這些發言對比現在民進黨即將開放的美豬入台，這才是最令人感到害怕」。

洪孟楷今(30日)在臉書貼文表示，當時立院衛環委員會舉行公聽會，會中學者曾對開放與否，提出過質疑與影響。第一，日本與韓國以10ppb的標準，同意開放進口含瘦肉精的美豬，但歐盟、俄羅斯、大陸為何不開放進口？因為這項標準，本身的公正性與可靠性就有問題。

洪孟楷解釋，當初國際法典委員會在訂定10ppb這項標準時，不是採共識決而是表決，結果是67:69，差距非常小的表決，根本不夠科學證據證明。

第二，2003 年才開始使用的瘦肉精，「目前對公共安全衛生的科學數據時間太短，根本沒有足夠科學證據」，長期的風險評估、健康考量的資料在哪裡？沒有。對於幼童、學童和青少年沒有長期且全面的、嚴謹科學研究，根本無法評估風險。

第三，動物研究顯示，食用瘦肉精飼料的豬隻會增加攻擊性、互咬、脾氣暴躁，瘦肉精也可能使得「乳癌、骨癌、肺癌、轉移性大腸癌」等癌症轉移，並使病情惡化。

洪孟楷並指出，這幾種癌症，都是我國死因排行榜前幾名。他質疑政府「能不能拿出證明，確認不會因為瘦肉精，而使國人身體健康沒有疑慮？」。

最後，洪孟楷也引述當時與會的高雄榮總台南分院心身醫學科醫師蘇偉碩說法，質疑「萊克多巴胺，傷心毀腦」，「民進黨政府真的還要讓瘦肉精美豬進口嗎？」。

談政府開放美豬、美牛，國民黨立委 洪孟楷 今在臉書貼文。(圖/翻攝自 洪孟楷 臉書)

(中時新聞網)