大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽登場。（運動局提供／陳淑娥台中傳真）

運動局長李昱叡到場嗚槍揭開序幕。（運動局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣大腳丫長跑協會30日於清水鰲峰山自由車場周邊道路舉行「大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽」，超過400人同場較勁。選手先路跑、接自由車賽、再接路跑，全程39.6公里，市府運動局長李昱叡到場嗚槍，為賽事揭開序幕，勉勵選手們拿出熱情和毅力，盡情表現。

今日市議員楊典忠、台灣大腳ㄚ長跑協會長林榮佳等人皆到場為選手加油打氣。 李昱叡指出，自市長盧秀燕上任以來，積極推廣「酷城市、酷運動」，支持各種賽事在台中舉行，未來將持續推廣大型活動賽事，使市民擁有強健體魄、快樂心靈，更希望藉此帶動城市行銷與觀光。

鐵人兩項錦標賽是許多車友尋求新賽事選擇之一，賽事依年齡分組，男子分10組，女子分5組，參與選手須先路跑5.3公里，接著騎自由車29公里、再路跑5.3公里，全程39.6公里，限時3小時內完成，包含路跑45分鐘、自由車90分鐘、路跑45分鐘。

運動局表示，感謝台灣大腳丫長跑協會多年來推廣跑步運動不遺餘力，除辦理「大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽」，也辦理國內、外馬拉松競賽，提供各式的跑步資訊與環境，為社會注入活力與生命力。

(中時 )