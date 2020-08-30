雨彈來了 氣象局針對7縣市發大雨特報 14:492020/08/30 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局針對7縣市發大雨特報。(圖/截自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今(30)日南投、雲林、屏東地區及臺中至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 又有颱風 氣象局： 「海神」最快下周生成 風王「梅莎」不排除轉強颱 明最接近台灣 2地區變天 (中時新聞網) #大雨特報 #大雨 #降雨 #天氣 #氣象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下班小心雨彈 氣象局發布10縣市大雨特報 16:162020/08/28 生活 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 04:362020/08/28 生活 館長中彈 侯友宜：針對個案深刻檢討 期待他早日康復 09:552020/08/28 社會 風王「梅莎」不排除轉強颱 明最接近台灣 2地區變天 07:482020/08/30 生活 開學日溼答答！梅莎離台最近時間點曝光 2地區嚴防大雨 22:442020/08/28 生活 梅莎不排除變強颱 開學日最近台灣 明晚起連雨3天 07:262020/08/29 生活 瑞芳茶壺山遊客墜落50公尺廢礦坑 頭部重創緊急送醫 14:122020/08/29 社會 短時強降雨 東石先天宮前道路積水 19:582020/08/28 寶島 午後雷陣雨開炸 全台14縣市大雨特報 13:442020/08/29 生活 新聞早班車》陸頻軍演秀肌肉 自誇敵人無處可逃 07:162020/08/29 政治 生活熱門新聞 館長中槍「全閃過要害」衣服藏玄機 網一看驚：要被掃貨了 - 生活 又有颱風 氣象局： 「海神」最快下周生成 - 生活 勞保年金改革溯及既往 133萬退休勞工恐少領1／3 - 生活 中衛口罩11色齊上 屈臣氏、康是美開賣時間曝光 各家整理包 - 生活 隔夜菜恐致癌？營養師揭真相：保存方式很重要 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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