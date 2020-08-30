9月1日交通部展開全國路口交通安全大執法，加強危險路口違規取締。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市林口區東林路、粉寮路口前天發生一起10歲男童突從路旁衝出，遭反應不及騎士撞飛，所幸送醫無礙，新北交通大隊統計，今年截至八月多達121件學童車禍，9月1日起全國路口將展開交通安全大執法，守護學童行經路口安全。

警方根據附近路口影像，28日中午12時半，男童背著書包，走在人行道上，男童疑未發現燈號轉換，突然衝出穿越馬路，騎士發現男童時已來不及，將他撞倒，自己也慘摔倒地，男童嚇得哇哇大哭，雙方手腳有多處擦傷，幸送醫均無礙。

新北交大統計，去年共發生204起學童車禍、194人傷，今年截至八月也有121件，造成113人受傷，還有1人死亡，其中違規穿越馬路占了大宗，強調行人貪快未依規定走斑馬線，若被駕駛車輛被遮蔽視線，造成視覺死角就很容易發生事故。

林口警方呼籲，馬路如虎口，開學在即，幼童行經馬路應有大人陪同，孩童則應強化道路安全觀念，穿越馬路務必遵守交通規則，切勿任意穿越，另駕駛行經路口應放慢車速並注意停看聽，確實禮讓行人，9月起也會針對危險路口加強執法。

(中時 )