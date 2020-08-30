總統蔡英文日前宣布將擴大開放美國豬肉、牛肉進口，引發不少民眾質疑。其中台南市先前就曾訂自治條例，禁止豬肉有萊克多巴胺，如今面對中央開放，市長黃偉哲30日提出「3點」，認為萊克多巴胺在台南「應該不會是問題」。

黃偉哲表示，台南市在2017年，就已經訂定了關於萊克多巴胺的自治條例，禁止使用萊克多巴胺，但因為這個條例是原則禁止，並沒有罰則，因此可以適用《食品安全衛生法》，處罰是6萬元起跳。

黃偉哲也提出3點解釋，第1，含有萊克多巴胺的豬肉，在台南是沒有市場的。第2，這個自治條例已經實施這麼久了，也沒看過有廠商使用。第3，國外消費者用了萊克多巴胺，也沒聽說出了什麼樣的狀況。

黃偉哲說，綜合這幾點來看，國外用了也沒出現狀況，我們自己本身不會用，那消費者也就不喜歡外國豬肉，「因此這個問題，在台南不會成為1個問題，我們應該可以克服。」並稱最重要的是，絕對顧及生產者與消費者的權益。

(中時 )