男子阿強（化名）與應召站成員，仲介外籍女賣淫，在網路發送「板橋中永和、板橋小圓嬌小可愛，初兼新人」等廣告攬客。員警網路巡邏發現，佯裝客人約戰，於板橋某旅館飯店一舉逮獲阿強與泰籍賣淫女。新北地院審理後，依法判阿強10月徒刑，得易科罰金。可上訴。

根據判決書，阿強與應召集團成員共同基於意圖使女子與他人為性交行為，而容留、媒介以營利之犯意聯絡，仲介泰國籍女子賣淫，在網路刊登「板橋中永和、板橋小圓嬌小可愛，初兼新人多指教」等內容，每次性交易50分鐘收費2500～2700元不等；60分鐘收費3200元。

警察網路巡邏發現上述訊息後，佯裝客人約戰，108年6月依約前往板橋某旅館，當場逮獲一名泰籍賣淫女，並查扣15個保險套、已開封的潤滑液等證物，並循線逮捕阿強及應召站成員。

新北地院審理後，依犯共同使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，處以有期徒刑4月；又共同犯圖利容留性交罪，處以有期徒刑4月；又共同意圖使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，處以有期徒刑4月，合併應執行有期徒刑10月，如易科罰金，得以新台幣1000元折算一日。全案可上訴。

(中時新聞網)