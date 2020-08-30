總統蔡英文日前宣布，明年起將開放美、豬美牛進口台灣，引起諸多質疑聲浪。名嘴李正皓分析，民進黨政府開放美豬牛唯一的原因，應該是和美國的《台灣保證法》有關，台灣承諾開放美豬，或許不久之後美國方面會有動作。

李正皓今(30日)在臉書上表示，《台灣保證法》這個案子，美國眾議院在2019年5月就通過了，但參議院版本至今尚未表決。根據美國法令，一個法案要參、眾兩院表決後交總統簽署才能發佈實施。

李正皓指出，這個案子明眼人都能看的出來是個「超級」重磅法案，美國海軍將官駐台、對台軍售常態化、簽訂台美FTA、支持台灣參與各種國際組織，每一個都是重磅、每一個都是台灣自1979年台美斷交後夢寐以求的外交進展，這四個願望如今都可以在《台灣保證法》中一次滿足。

李正皓說，「我可以接受外交上GIVE AND TAKE（有捨有得）的原則，如今台灣承諾開放美豬，我們已經GIVE（捨）了，那TAKE（得）呢？」接著他預測，不久之後美國參議院應該就會有動作。

最後，李正皓觀察近日國內政黨動態分析，「我覺得理盲瞎挺很糟糕，但狂攻擊別人髮夾彎也沒高明到哪裡去。」並指出何謂「忠誠反對黨」？即不為反對而反對，以國家利益為初衷。回到政策本質討論，GIVE AND TAKE原則，紅線畫在哪裡、能接受的尺度在哪裡，這才是有意義的政策辯論或建議。

網友們也留言回應，「正皓超棒，錯就批評，對的要支持」、「台灣豬肉比較習慣比較好吃，大部分的人還是會選擇台灣豬肉」、「不是金額量的問題，人家要你一個沒有貿易障礙的承諾，至於東西在架子上要不要買是消費者的自由」。

(中時新聞網)