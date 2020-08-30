銅鑼鄉農會開發多元杭菊產品，新推出全台第一支杭菊啤酒，以及口感滑順的杭菊銀耳露。（巫靜婷攝）

苗栗縣銅鑼鄉以杭菊聞名，銅鑼鄉農會為拓展多元消費族群，今年研發推出2款杭菊商品「杭菊啤酒」、「杭菊銀耳露」，不僅包裝有巧思，口味也貼近各年齡層消費者喜好，成為最精美的伴手禮，期盼突破一級產業印象，增加銅鑼杭菊的市場上的能見度，促進地方農產銷售。

銅鑼是縣內杭菊最大盛產地，但以往遊客到產地賞菊、消費，多半只能買到乾燥菊花，加上包裝樸實，產品欠缺特色，使得銅鑼杭菊銷售市場限縮，為了讓多元族群都能品嘗杭菊清香滋味，農會今年推出多元化產品，除了研發「全台第一支杭菊啤酒」，更與知名廠商合作推出「杭菊銀耳露」，由農會獨家販售。

農會總幹事曾義孝指出，杭菊天然養生，又分為1、2、3號品種，杭菊啤酒主要以杭菊1號白花為研究基礎，透過杭菊純露萃取技術，混和以全麥釀製的啤酒，兩者相襯之下，嘗得到杭菊天然清香。推廣人員表示，啤酒因添加蜂蜜，口感清爽香甜猶如「幸福的滋味」，酒精濃度5％，深受女性消費者喜愛。

鑒於現今消費者重視養生，農會另與知名品牌「井裡月」合作，曾義孝說，杭菊銀耳露利用銅鑼無毒杭菊搭配有機白木耳與枸杞，白木耳採用整朵入罐，真材實料，口感有嚼勁，且不用額外添加物，保持原色、原味、原物，禮盒包裝很精緻，送禮自用兩相宜，新產品搶在中秋前夕陸續推出，盼受到消費者青睞。

(中時 )